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Баранов Владимир

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Место рождения

Кемеровская обл.Юргинский р-н д. Арлюк

Дата рождения

21.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1946

Отец: Баранов Василий Георгиевич

Мать: Селезнева, Баранова Елена Ивановна

Кемеровская обл.Юргинский р-н д. Арлюк
Рождение ребёнка
03.09.1965

Дочь: Кудряева светлана

Мать ребёнка: Баранова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1969

Сын: Баранов андрей

Мать ребёнка: Баранова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Мария Григорьевна

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