Баранов Владимир
Место рожденияКемеровская обл.Юргинский р-н д. Арлюк
Дата рождения21.03.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1946
Кемеровская обл.Юргинский р-н д. Арлюк
Рождение ребёнка
03.09.1965
Дочь: Кудряева светлана
Мать ребёнка: Баранова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1969
Сын: Баранов андрей
Мать ребёнка: Баранова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно