Подхалимова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подхалимова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1885 ст.

Сын: Подхалимов Савелий Трофимович

Отец ребёнка: Подхалимов Трофим Дмитриевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1887 ст.

Сын: Подхалимов Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Подхалимов Трофим Дмитриевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.

Дочь: Подхалимова Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Подхалимов Трофим Дмитриевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подхалимов Трофим Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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