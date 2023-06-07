Подхалимова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1885 ст.
Сын: Подхалимов Савелий Трофимович
Отец ребёнка: Подхалимов Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.09.1887 ст.
Сын: Подхалимов Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Подхалимов Трофим Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.
Дочь: Подхалимова Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Подхалимов Трофим Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно