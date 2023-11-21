Волков Нестор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
27.11.1877 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Яков Павлович Денисенко
Бракосочетание
22.10.1878 ст.
Жена: Волкова Евдокия Ивановна
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемник
01.07.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Ольга Александровна Котенко
Восприемник
05.08.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Матвей Павлович Денисенко
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно