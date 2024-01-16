Мартыненко (Исупова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Исупова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1972

Сын: Мартыненко Виталий Александрович

Отец ребёнка: Мартыненко Александр

Рождение ребёнка
01.11.1977

Сын: Мартыненко Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Мартыненко Александр

Рождение ребёнка
04.03.1978

Дочь: Мартыненко Виктория Александровна

Отец ребёнка: Мартыненко Александр

село Заводское
Рождение ребёнка
1978

Сын: Мартыненко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мартыненко Александр

Крым
Рождение ребёнка
До 20.01.1995

Сын: Мартыненко Александр Александрович

Отец ребёнка: Мартыненко Александр

Работа или профессия
Неизвестно
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