Мартыненко (Исупова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1972
Сын: Мартыненко Виталий Александрович
Отец ребёнка: Мартыненко Александр
Рождение ребёнка
01.11.1977
Сын: Мартыненко Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Мартыненко Александр
Рождение ребёнка
04.03.1978
Дочь: Мартыненко Виктория Александровна
Отец ребёнка: Мартыненко Александр
село Заводское
Рождение ребёнка
1978
Сын: Мартыненко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мартыненко Александр
Крым
Рождение ребёнка
До 20.01.1995
Сын: Мартыненко Александр Александрович
Отец ребёнка: Мартыненко Александр
Работа или профессия
Неизвестно