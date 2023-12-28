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Язова Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Язов Асаф Иосиф Калинникович

Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Язова Степанида Калинниковна

Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Язова Филанцета Калинниковна

Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Язова Евдокия Калинниковна

Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Язов Александр Калинникович

Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич

Некрасово, Белоярский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язов Калина Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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