Язова Матрена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Язов Асаф Иосиф Калинникович
Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Язова Степанида Калинниковна
Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Язова Филанцета Калинниковна
Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Язова Евдокия Калинниковна
Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Язов Александр Калинникович
Отец ребёнка: Язов Калина Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно