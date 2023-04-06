Денисовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти03.03.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Денисовъ Тимофей
Мать: Денисова Опарина Пелагея
Бракосочетание
29.01.1851
Жена: Денисова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
22.02.1852
Сын: Денисовъ Иванъ
Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
01.05.1854
Дочь: Денисова Пелагѣя
Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
11.10.1857
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія
Смерть
03.03.1862