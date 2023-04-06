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Денисовъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

03.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Денисовъ Тимофей

Мать: Денисова Опарина Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1851

Жена: Денисова Ѳеодосія

Рождение ребёнка
22.02.1852

Сын: Денисовъ Иванъ

Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1854

Дочь: Денисова Пелагѣя

Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1857

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Денисова Ѳеодосія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.03.1862
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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