Левенец Борис Георгиевич 03.02.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Левенец Борис Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.02.1913

умер Неизвестно

Супруги
Левенец (Родзянко) Александра МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Левенец Николай БорисовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левенец Николай Борисович

Мать ребёнка: Левенец (Родзянко) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левенец (Родзянко) Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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