Левенец Борис Георгиевич
мужской, родился 03.02.1913
умер Неизвестно
Супруги
Левенец (Родзянко) Александра МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Левенец Николай БорисовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левенец Николай Борисович
Мать ребёнка: Левенец (Родзянко) Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно