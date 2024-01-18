Лавитский Иоанн (Иван) Иезекиилев
Место рождениясело Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость
Дата рождения1822
Дата смерти02.08.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1822
село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость
Рождение ребёнка
02.09.1850
Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова
село Дружня, Киевкий уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1852
Дочь: Ольга Иоанновна
Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова
село Дружня, Киевкий уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1855
Сын: Лавитский Антонин Иванович
Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова
село Мордва, Киевская губерния, Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
Рождение ребёнка
10.09.1858
Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова
село Мордва, Киевская губерния, Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
Рождение ребёнка
04.07.1865
Сын: Лавитский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова
село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавитская Мавра Павлова
Место жительства
Неизвестно
село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость
Смерть
02.08.1868
село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость