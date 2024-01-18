Лавитский Иоанн (Иван) Иезекиилев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавитский Иоанн (Иван) Иезекиилев

Место рождения

село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость

Дата рождения

1822

Дата смерти

02.08.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Лавитский(лавицкий) Иезекииль Иванов

Мать: Лавитская(лавицкая) Феодора Матфеева

село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость
Рождение ребёнка
02.09.1850

Сын: Лавитский Иван Иванович

Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова

село Дружня, Киевкий уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1852

Дочь: Ольга Иоанновна

Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова

село Дружня, Киевкий уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1855

Сын: Лавитский Антонин Иванович

Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова

село Мордва, Киевская губерния, Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
Рождение ребёнка
10.09.1858

Сын: Лавитский Павел Иванович

Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова

село Мордва, Киевская губерния, Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
Рождение ребёнка
04.07.1865

Сын: Лавитский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лавитская Мавра Павлова

село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавитская Мавра Павлова

Место жительства
Неизвестно
село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость
Смерть
02.08.1868
село Крутые Горбы, Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость
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