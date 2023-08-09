Енгалычева (Наумова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнгалычева (Наумова) Зинаида Николаевна

Енгалычева (Наумова) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

22.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Наумов Николай Павлович

Мать: Наумова Анна Петровна

Бракосочетание
23.09.1859

Муж: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Рождение ребёнка
23.10.1860

Сын: Енгалычев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Енгалычев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Рождение ребёнка
25.09.1866

Сын: Енгалычев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Енгалычев Борис Владимирович

Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Смерть
22.03.1883
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close