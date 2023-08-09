Енгалычева (Наумова) Зинаида Николаевна
женский, родилась 1842
умерла 22.03.1883
ОтецНаумов Николай Павлович31.12.1795 г.р.
МатьНаумова (Голицына) Анна Петровна26.11.1809 г.р.
Супруги
Енгалычев Владимир Елпидифорович21.08.1827 г.р.
Дети
Енгалычев Николай Владимирович23.10.1860 г.р.
Енгалычев Сергей Владимирович1863 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
23.09.1859
Рождение ребёнка
23.10.1860
Сын: Енгалычев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Енгалычев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович
Рождение ребёнка
25.09.1866
Сын: Енгалычев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Енгалычев Борис Владимирович
Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович
Смерть
22.03.1883