Енгалычева (Наумова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти22.03.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Наумов Николай Павлович
Мать: Наумова Анна Петровна
Бракосочетание
23.09.1859
Рождение ребёнка
23.10.1860
Сын: Енгалычев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Енгалычев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович
Рождение ребёнка
25.09.1866
Сын: Енгалычев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Енгалычев Борис Владимирович
Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович
Смерть
22.03.1883