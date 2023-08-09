Енгалычева (Наумова) Зинаида Николаевна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Енгалычева (Наумова) Зинаида Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1842

умерла 22.03.1883

Отец
Наумов Николай Павлович31.12.1795 г.р.
Мать
Наумова (Голицына) Анна Петровна26.11.1809 г.р.
Супруги
Енгалычев Владимир Елпидифорович21.08.1827 г.р.
Дети
Енгалычев Николай Владимирович23.10.1860 г.р.
Енгалычев Сергей Владимирович1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Наумов Николай Павлович

Мать: Наумова (Голицына) Анна Петровна

Бракосочетание
23.09.1859

Муж: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Рождение ребёнка
23.10.1860

Сын: Енгалычев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Енгалычев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Рождение ребёнка
25.09.1866

Сын: Енгалычев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Енгалычев Борис Владимирович

Отец ребёнка: Енгалычев Владимир Елпидифорович

Смерть
22.03.1883

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