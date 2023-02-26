Яшкевич Иван Павлович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Макунино
Дата рождения1927
Дата смерти08.01.1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Яшкевич Павел Васильевич
Мать: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Макунино
Смерть
08.01.1946
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Барановичская обл., г. Барановичи, русское кладбище, одиночная могила