Яшкевич Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкевич Иван Павлович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Макунино

Дата рождения

1927

Дата смерти

08.01.1946

Пол

Мужской

Отец

До 1907 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Яшкевич Павел Васильевич

Мать: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Макунино
Смерть
08.01.1946
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Барановичская обл., г. Барановичи, русское кладбище, одиночная могила
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