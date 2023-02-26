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Абрамов Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Тульская обл., Перемышльский р-н, Борищевский с/с, д. Борищево

Дата рождения

1925

Дата смерти

03.02.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Абрамов Фёдор Иванович

Мать: ?

Тульская обл., Перемышльский р-н, Борищевский с/с, д. Борищево
Военная награда
14.09.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
16.10.1944
Орден Красной Звезды
Смерть
03.02.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Вайноде вол., м. Брунэщеки
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