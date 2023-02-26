Абрамов Фёдор Фёдорович
Место рожденияТульская обл., Перемышльский р-н, Борищевский с/с, д. Борищево
Дата рождения1925
Дата смерти03.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Абрамов Фёдор Иванович
Мать: ?
Тульская обл., Перемышльский р-н, Борищевский с/с, д. Борищево
Военная награда
14.09.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
16.10.1944
Орден Красной Звезды
Смерть
03.02.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Вайноде вол., м. Брунэщеки