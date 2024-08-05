Артюхин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Артюхин Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артюхина Анна Никитична
Смерть
1941