Артюхин Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Артюхин Василий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артюхин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхина Анна Никитична

Смерть
1941

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