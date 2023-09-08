Тимирев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1879
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Тимирев Иван Иванович
Мать: Тимирева NN
Рождение ребёнка
28.12.1871
Сын: Тимирев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Тимирева Екатерина Порфирьевна
Рождение ребёнка
14.05.1875
Сын: Тимирев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Тимирева Екатерина Порфирьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1879