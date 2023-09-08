Тимирев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимирев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Тимирев Иван Иванович

Мать: Тимирева NN

Рождение ребёнка
28.12.1871

Сын: Тимирев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Тимирева Екатерина Порфирьевна

Рождение ребёнка
14.05.1875

Сын: Тимирев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Тимирева Екатерина Порфирьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1879
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