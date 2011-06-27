Тарасова (Скрыпкина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения07.10.1917
Дата смерти27.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1917
Отец: Скрыпкин Степан
Мать: Скрыпкина Анна
Рождение ребёнка
22.05.1953
Сын: Тарасов Николай Степанович
Отец ребёнка: Тарасов Степан Федорович
Рождение ребёнка
20.03.1957
Дочь: Бурцева Елена Степановна
Отец ребёнка: Тарасов Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2011
Похороны
Неизвестно