Тарасова (Скрыпкина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Скрыпкина) Анастасия

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

07.10.1917

Дата смерти

27.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1917

Отец: Скрыпкин Степан

Мать: Скрыпкина Анна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.05.1953

Сын: Тарасов Николай Степанович

Отец ребёнка: Тарасов Степан Федорович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1957

Дочь: Бурцева Елена Степановна

Отец ребёнка: Тарасов Степан Федорович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Степан Федорович

Смерть
27.06.2011
Похороны
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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