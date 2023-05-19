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(Савина) Ирина Владимирова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1907

Дата смерти

03.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Савин Владимир Гаврилов

Мать: Савина Василиса Артемова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
03.04.1911
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