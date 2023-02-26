Авраамий Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамий Потапов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

08.07.1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Демидова Матрона Авраамова

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Яковлева

Смерть
08.07.1840
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева
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