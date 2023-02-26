Авраамий Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти08.07.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Демидова Матрона Авраамова
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Яковлева
Смерть
08.07.1840
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева