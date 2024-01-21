Смирнова (Смородинова) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Смородинова) Елена Филипповна

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Место рождения

Россия, Республика Чувашия, д. Кильдишево

Дата рождения

22.03.1974

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1974

Отец: Смородинов Филипп Иванович

Мать: Смородинова Валентина Ясоновна

Россия, Республика Чувашия, д. Кильдишево
Рождение ребёнка
08.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Петр

Чебоксары, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Петр

Место жительства
Неизвестно
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