Смирнова (Смородинова) Елена Филипповна
Место рожденияРоссия, Республика Чувашия, д. Кильдишево
Дата рождения22.03.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1974
Россия, Республика Чувашия, д. Кильдишево
Рождение ребёнка
08.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Петр
Чебоксары, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Петр
Место жительства
Неизвестно