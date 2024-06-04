Мокеева (Масленова) Евдокия (Авдотья) Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.1865
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Яшагина (Мокеева) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Мокеев Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Мокеев Дмитрий Иванов
Смерть
После 1865