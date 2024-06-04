Мокеева (Масленова) Евдокия (Авдотья) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева (Масленова) Евдокия (Авдотья) Иванова

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Подмарев Иван Иванов

Мать: Подмарева (Шмелева) Варвара Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.06.1865

Муж: Мокеев Дмитрий Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Яшагина (Мокеева) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Мокеев Дмитрий Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Мокеев Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Мокеев Дмитрий Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1865

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