Магницкая Варавара Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1909
Дата смерти03.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1933
Сын: Магницкий Валерий Вениаминович
Отец ребёнка: Магницкий Вениамин Михайлович
Рождение ребёнка
25.10.1937
Дочь: Доронина Людмила Вениаминовна
Отец ребёнка: Магницкий Вениамин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1993