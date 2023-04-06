Магницкая Варавара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магницкая Варавара Андреевна

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

29.10.1909

Дата смерти

03.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.07.1933

Сын: Магницкий Валерий Вениаминович

Отец ребёнка: Магницкий Вениамин Михайлович

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1937

Дочь: Доронина Людмила Вениаминовна

Отец ребёнка: Магницкий Вениамин Михайлович

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магницкий Вениамин Михайлович

Смерть
03.12.1993
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
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