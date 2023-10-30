Жилкин Семен Ильич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Жилкин Илья Семенович
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
1855
Сын: Жилкин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1864 ст.
Дочь: Жилкина Агриппина Семеновна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1865 ст.
Дочь: Жилкина Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно