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Жилкин Семен Ильич

Место рождения

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Жилкин Илья Семенович

Мать: Варвара

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Жилкин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1864 ст.

Дочь: Жилкина Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1865 ст.

Дочь: Жилкина Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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