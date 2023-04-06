Деянова (Дырина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти20.12.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Дыринъ Иванъ
Мать: Дырина Татьяна
Бракосочетание
17.01.1843
Муж: Деяновъ Тихонъ
Рождение ребёнка
15.01.1844
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1845
Сын: Деяновъ Евлампій
Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ
Рождение ребёнка
19.02.1847
Сын: Деяновъ Поликарпъ
Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ
Рождение ребёнка
07.10.1848
Сын: Деяновъ Яковъ
Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ
Рождение ребёнка
27.04.1851
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ
Рождение ребёнка
18.04.1853
Сын: Деяновъ Федоръ
Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ
Рождение ребёнка
21.01.1855
Дочь: Егорова Ксения
Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ
Смерть
20.12.1901
Причина смерти: Отъ паралича