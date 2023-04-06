Деянова (Дырина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деянова (Дырина) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Дыринъ Иванъ

Мать: Дырина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1843

Муж: Деяновъ Тихонъ

Рождение ребёнка
15.01.1844

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Деяновъ Евлампій

Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1847

Сын: Деяновъ Поликарпъ

Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1848

Сын: Деяновъ Яковъ

Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1851

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1853

Сын: Деяновъ Федоръ

Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1855

Дочь: Егорова Ксения

Отец ребёнка: Деяновъ Тихонъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.12.1901
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ паралича
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