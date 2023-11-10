Устиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Свистун Анастасия (Нина)

Отец ребёнка: Лымарь Савва

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломея

Отец ребёнка: Лымарь Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Федосей

Отец ребёнка: Лымарь Савва

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