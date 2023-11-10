Устиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: Свистун Анастасия (Нина)
Отец ребёнка: Лымарь Савва
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломея
Отец ребёнка: Лымарь Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лымарь Федосей
Отец ребёнка: Лымарь Савва