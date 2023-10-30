Медведев Степан Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Медведев Порфирий Федорович
Мать: Дарья Ефремовна
Бракосочетание
24.01.1844
Рождение ребёнка
01.01.1846
Дочь: Юлия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1862
Сын: Медведев Порфирий Степанович
Мать ребёнка: Медведева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Александр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно