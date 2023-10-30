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Медведев Степан Порфирьевич

Место рождения

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Медведев Порфирий Федорович

Мать: Дарья Ефремовна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1844

Жена: Медведева Мария Семеновна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1846

Дочь: Юлия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1862

Сын: Медведев Порфирий Степанович

Мать ребёнка: Медведева Мария Семеновна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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