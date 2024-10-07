Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Михаил Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1672

Сын: Богатырев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Богатырев Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1677

Сын: Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Богатырев Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1693

Сын: Богатырев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Богатырев Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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