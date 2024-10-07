Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1672
Сын: Богатырев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Богатырев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1677
Сын: Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Богатырев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1693
Сын: Богатырев Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Богатырев Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно