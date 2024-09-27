Богатырев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Богатырев Михаил Тимофеевич
Мать: Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1704
Сын: Пимен Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Максим Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно