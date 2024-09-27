Богатырев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Богатырев Михаил Тимофеевич

Мать: Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Пимен Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Максим Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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