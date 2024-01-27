Шумило Емельян Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Шумило Сидор
Рождение ребёнка
22.06.1922
Сын: Шумило Сергей Емельянович
Мать ребёнка: Шумило Пелагея Ефимовна
Украина Сумская область
Рождение ребёнка
13.02.1928
Дочь: Гончарова Галина Емельяновна
Мать ребёнка: Шумило Пелагея Ефимовна
Россия
Смерть
Около 1933
х. Курсковосточный
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, х.Чугуев