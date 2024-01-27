Шумило Емельян Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумило Емельян Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Шумило Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1922

Сын: Шумило Сергей Емельянович

Мать ребёнка: Шумило Пелагея Ефимовна

Украина Сумская область
Рождение ребёнка
13.02.1928

Дочь: Гончарова Галина Емельяновна

Мать ребёнка: Шумило Пелагея Ефимовна

Россия
Смерть
Около 1933
х. Курсковосточный
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, х.Чугуев
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