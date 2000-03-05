Митяев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяев Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1963

Дата смерти

05.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1939 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Митяева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1986

Сын: Митяев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Митяева Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
30.04.1991

Сын: Митяев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Митяева Елена Вячеславовна

Смерть
05.03.2000
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