Митяев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1963
Дата смерти05.03.2000
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Митяева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1986
Мать ребёнка: Митяева Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
30.04.1991
Мать ребёнка: Митяева Елена Вячеславовна
Смерть
05.03.2000