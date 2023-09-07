Фирюлина Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1892
Дата смерти19.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Сюсин Александр Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.02.1980