Фирюлина Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирюлина Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1892

Дата смерти

19.02.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Сюсин Александр Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.02.1980
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