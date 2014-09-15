Шмаков Нифант — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмаков Нифант

Шмаков Нифант

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: Токменинова Ираида Нифантьевна

Мать ребёнка: Шмакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close