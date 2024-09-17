Хахина Апполинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смерти06.07.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: (Хахина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Хахин Степан Семенович
Рождение ребёнка
03.06.1850
Дочь: Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Хахин Степан Семенович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 11
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Отец ребёнка: Хахин Степан Семенович
Рождение ребёнка
09.12.1860
Отец ребёнка: Хахин Степан Семенович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 71 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года ... Показать все
Смерть
06.07.1891
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 20