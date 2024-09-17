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Хахина Апполинария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

06.07.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахин Степан Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: (Хахина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Хахин Степан Семенович

Рождение ребёнка
03.06.1850

Дочь: Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Хахин Степан Семенович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 11
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Хахин Степан Степанович

Отец ребёнка: Хахин Степан Семенович

Рождение ребёнка
09.12.1860

Сын: Хахин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Хахин Степан Семенович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 71 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года ... Показать все
Смерть
06.07.1891
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 20

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