Епифанов Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1881 ст.
Крещение
05.09.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин из Леднево Зиновий Иванович Епифанов и крестьянина из Леднево Ивана Зиновьевича Варнина жена Анна Григорьевна. Священник Николай Розанов. Дьякон Иван Румянцев.
Смерть
Неизвестно