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Епифанов Иван Артемьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1865 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1881 ст.

Отец: Епифанов Артемий Иванович

Мать: Епифанова Пелагея Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
05.09.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин из Леднево Зиновий Иванович Епифанов и крестьянина из Леднево Ивана Зиновьевича Варнина жена Анна Григорьевна. Священник Николай Розанов. Дьякон Иван Румянцев.
Смерть
Неизвестно
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