(Матвеева Родина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеева Родина) Вера Васильевна

Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

26.09.1927

Дата смерти

20.05.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Павел Ксенофонтович

Смерть
20.05.2013
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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