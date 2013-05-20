(Матвеева Родина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1927
Дата смерти20.05.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Павел Ксенофонтович
Смерть
20.05.2013
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область