Киприянова (Антипова) Екатерина Антипиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Антипова) Екатерина Антипиевна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Киприянова Ирина Харитоновна

Отец ребёнка: Лентьев Харитон Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Киприянова Елена Харитоновна

Отец ребёнка: Лентьев Харитон Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лентьев Харитон Симеонович

Смерть
Неизвестно
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