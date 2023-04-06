Киприянова (Антипова) Екатерина Антипиевна
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Киприянова Ирина Харитоновна
Отец ребёнка: Лентьев Харитон Симеонович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Киприянова Елена Харитоновна
Отец ребёнка: Лентьев Харитон Симеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно