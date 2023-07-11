Авсеева Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1967
Рождение ребёнка
09.12.1988
Дочь: Фартушина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.07.2010
Сын: Авсеев Владислав Александрович
Отец ребёнка: Авсеев Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авсеева Виктория Александровна
Отец ребёнка: Авсеев Александр Викторович