Авсеева Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авсеева Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1967

Отец: Субботин Евгений Александрович

Мать: Субботина Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.1988

Дочь: Фартушина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.07.2010

Сын: Авсеев Владислав Александрович

Отец ребёнка: Авсеев Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авсеева Виктория Александровна

Отец ребёнка: Авсеев Александр Викторович

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