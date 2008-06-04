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Лихоткина Алиса Павловна
Лихоткина Алиса Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.2008
Пол
Женский
Отец
Лихоткин Павел Александрович
1988 г.р.
Мать
Лихоткина Татьяна Сергеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2008
Отец:
Лихоткин Павел Александрович
Мать:
Лихоткина Татьяна Сергеевна
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