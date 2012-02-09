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Курдюков Лев Евгеньевич
Курдюков Лев Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Курдюков Евгений Владимирович
1984 г.р.
Мать
Клявлина Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2012
Отец:
Курдюков Евгений Владимирович
Мать:
Клявлина Елена
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