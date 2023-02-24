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Фрол Алексеев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Алексей Васильев

Мать: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1805

Сын: Антон Фролов

Мать ребёнка: Анисья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
Неизвестно
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