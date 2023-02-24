Фрол Алексеев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Алексей Васильев
Мать: ?
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1805
Сын: Антон Фролов
Мать ребёнка: Анисья
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Смерть
Неизвестно