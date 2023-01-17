Грибоедов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибоедов Александр Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.01.1795

Дата смерти

11.02.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1795 по 1812
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1815 по 1818
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1818 по 1821
Тегеран, Иран
Место жительства
С 1821 по 1823
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1823 по 1825
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1826 по 1828
Тбилиси
Место жительства
С 1826 по 1826
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С 1828 по 1829
Тегеран, Иран
Смерть
11.02.1829
Тегеран, Иран
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