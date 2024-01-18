Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

из воспоминаний Медведевой (Рыжовой) Валентины Аристарховна В деревне Марью звали Гришенкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Малютин Арсений Дмитриевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Арсений Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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