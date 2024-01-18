Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
из воспоминаний Медведевой (Рыжовой) Валентины Аристарховна В деревне Марью звали Гришенкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Малютин Арсений Дмитриевич
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно