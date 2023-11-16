Яаска Антс Августович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яаска Антс Августович

Место рождения

Эстония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яаска August

Мать: не указана

Эстония
Рождение ребёнка
15.04.1959

Сын: Яаска Олег Ансович

Мать ребёнка: Галина Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яаска Лайне Антсовна

Мать ребёнка: Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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