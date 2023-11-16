Яаска Антс Августович
Место рожденияЭстония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яаска August
Мать: не указана
Эстония
Рождение ребёнка
15.04.1959
Сын: Яаска Олег Ансович
Мать ребёнка: Галина Ивановна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яаска Лайне Антсовна
Мать ребёнка: Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно