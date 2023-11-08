Гусева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1917
Рождение ребёнка
09.03.1918
Сын: Костиков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Костиков Василий Константинович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно