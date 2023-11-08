Гусева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1917

Муж: Костиков Василий Константинович

Рождение ребёнка
09.03.1918

Сын: Костиков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Костиков Василий Константинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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