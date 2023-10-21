Едрёнкин Георгий Евдокимович
Место рожденияАничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Едрёнкина Наталья Семёнова
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1851
Сын: Едрёнкин Герасим Егорович
Мать ребёнка: Едрёнкина Наталья Семёнова
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно