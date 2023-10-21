Едрёнкин Георгий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Георгий Евдокимович

Место рождения

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Едрёнкин Евдоким Иванович

Мать: Едрёнкина Авдотья Ильина (со слов Петрова Евдокия Ильинична)

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Едрёнкина Наталья Семёнова

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1851

Сын: Едрёнкин Герасим Егорович

Мать ребёнка: Едрёнкина Наталья Семёнова

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едрёнкина Наталья Семёнова

Смерть
Неизвестно
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