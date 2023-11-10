Грошев Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1884
Отец: Грошев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
17.09.1914
Сын: Грошев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Грошева Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грошева Мария Егоровна
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Николай Данилов, крестьянский сын, Вера Петрова, девица, д.Чудиново
Смерть
Неизвестно