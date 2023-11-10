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Грошев Никифор Михайлович

Место рождения

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

26.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1884

Отец: Грошев Михаил Петрович

Мать: Грошева Ульяна Алексеевна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Грошев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Грошева Мария Егоровна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошева Мария Егоровна

Крещение
Неизвестно
Восприемники: Николай Данилов, крестьянский сын, Вера Петрова, девица, д.Чудиново
Смерть
Неизвестно
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