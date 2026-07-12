Повалишина НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Повалишина НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ25.10.1816 г.р.
Дети
Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ15.07.1844 г.р.
Повалишин КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ16.09.1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1844

Сын: Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Бракосочетание
Около 1845

Муж: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
16.09.1846

Сын: Повалишин КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
16.09.1849

Дочь: (Повалишина) МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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