Повалишина НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ25.10.1816 г.р.
Дети
Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ15.07.1844 г.р.
Повалишин КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ16.09.1846 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1844
Сын: Повалишин АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
16.09.1846
Сын: Повалишин КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
16.09.1849
Дочь: (Повалишина) МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Повалишин ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Смерть
Неизвестно