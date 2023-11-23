Белюстин Алексей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюстин Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Белюстин Василий Федоров

Мать: не указана

Смерть
1784
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