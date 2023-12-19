Раев Пётр Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти19.08.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Раева Прасковья Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1872 ст.
Сын: Раев Степан Петрович
Мать ребёнка: Раева Прасковья Тарасовна
Смерть
19.08.1897 ст.