Раев Пётр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаев Пётр Ильич

Раев Пётр Ильич

Место рождения

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

19.08.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раев Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Раева Прасковья Тарасовна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раева Прасковья Тарасовна

Рождение ребёнка
02.08.1872 ст.

Сын: Раев Степан Петрович

Мать ребёнка: Раева Прасковья Тарасовна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
19.08.1897 ст.
Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.