Самойлова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1960
Дата смерти28.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1980
Дочь: Самойлова Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Самойлов Евгений Павлович
Рождение ребёнка
20.12.1982
Сын: Самойлов Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Самойлов Евгений Павлович
Рождение ребёнка
27.05.1985
Сын: Самойлов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Самойлов Евгений Павлович
Смерть
28.10.2022