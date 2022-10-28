Самойлова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1960

Дата смерти

28.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

нв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Евгений Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1980

Дочь: Самойлова Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Самойлов Евгений Павлович

Рождение ребёнка
20.12.1982

Сын: Самойлов Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Самойлов Евгений Павлович

Рождение ребёнка
27.05.1985

Сын: Самойлов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Самойлов Евгений Павлович

Смерть
28.10.2022

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