Свинолупов Леонтий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1884
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: - Степанида Леонтьевна
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: - Васса Леонидовна
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Свинолупов Николай Леонидович
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русакова Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Свинолупова Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно