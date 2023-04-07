Свинолупов Леонтий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвинолупов Леонтий Васильевич

Свинолупов Леонтий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1884

Отец: Свинолупов Василий Павлович

Мать: Свинолупова Соломия Никифоровна

Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: - Степанида Леонтьевна

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: - Васса Леонидовна

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Свинолупов Николай Леонидович

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русакова Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Свинолупова Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свинолупова Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close