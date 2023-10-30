Бодровы Даниил Емельянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бодровы Емельян Иванович
Мать: Авдотья Афанасьевна
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Вдонины 1834 Афанасий Евдокимович Вдонин 56 лет Афанасия сыновья Андрей и Федул умерли в 1829г Федулов сын Филипп 8 лет Афанасия третий сын Николай 17 лет Афанасия п... Показать все
Смерть
1840
Ревизская сказка №9 | 9 ревизия Вдонины 1850 Афанасий Евдокимович Вдонин умер в 1849г Его сын Николай отдан в рекруты в 1847г Афанасьев внук Филипп Федулович 24 года Его же пасынок Иван Савельевич 39... Показать все