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Бодровы Даниил Емельянович

Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бодровы Емельян Иванович

Мать: Авдотья Афанасьевна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
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Смерть
1840
Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9 ревизия Вдонины 1850 Афанасий Евдокимович Вдонин умер в 1849г Его сын Николай отдан в рекруты в 1847г Афанасьев внук Филипп Федулович 24 года Его же пасынок Иван Савельевич 39... Показать все
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