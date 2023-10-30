Дементьева (Суркова) Светлана
Место рождения
Дата рождения17.06.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962
Отец: Сурков Алексей Сергеевич
Мать: Суркова Серафима
Бракосочетание
17.02.1984
Рождение ребёнка
03.01.1985
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Деменьтьев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
03.01.1985
Сын: Деменьтьева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Деменьтьев Александр Сергеевич
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ул. Генкина, 40–23