Дементьева (Суркова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Суркова) Светлана

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

17.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962

Отец: Сурков Алексей Сергеевич

Мать: Суркова Серафима

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
17.02.1984

Муж: Деменьтьев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
03.01.1985

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Деменьтьев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
03.01.1985

Сын: Деменьтьева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Деменьтьев Александр Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Деменьтьев Александр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Ул. Генкина, 40–23
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